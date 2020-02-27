Германия находится в начале эпидемии коронавируса, - глава Минздрава Шпан

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы находимся в начале эпидемии коронавируса в Германии", - сказал министр в четверг журналистам в Берлине, добавив, что с учетом ситуации в Италии и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где зафиксированы заражения вирусом, Германии следует готовиться к тому, что может начаться эпидемия.

По словам Шпана, Минздрав в сотрудничестве с МВД подготовил план борьбы с пандемией.

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"Цель - защитить население и по возможности заглушить эпидемию", - сказал министр, по словам которого в ФРГ серьезно воспринимают распространение вируса.

Ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

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