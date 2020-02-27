"Тигипко будет назначен премьером или вице-премьером, хотя он предатель и партнер Порошенко", - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Об этом нардеп от "Слуги народа", экс-журналист "1+1" написала на своей странице в Фейсбуке , передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я встретила Сергея Тигипко в Офисе президента в лифте. Он был с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей из ОП. О чем можно говорить с Тигипко в лифте?

- Какими путями Вы здесь?

- Работаем. Инвестиции привлекаем.

- Вас уже можно поздравить? - спрашиваю.

Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", - рассказала нардеп.

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"Сергей Тигипко вероятно таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять "еще один шанс", предоставленный Президентом", - акцентировала она.

"Кто такой Сергей Тигипко? Для людей с короткой памятью - это, прежде всего, бизнес-партнер и товарищ Порошенко, который в неустановленное время в неустановленном месте приобрел Ленинскую кузницу накануне президентских выборов. Причем сделка эта проходила не публично. Сколько налогов заплатили - неизвестно. Еще год назад Тигипко убегал от этого вопроса. Хотя известного борца за инвестиции с государственным подходом вопрос о налогах вообще не должен ставить в тупик", - добавила нардеп.

"Вообще бежать в ключевой момент - характерная черта этого опытного политика. Он ушел от Януковича, когда в 2004 году запахло третьим туром. За что, как рассказывают немногочисленные свидетели шепотом, Янукович якобы прибег к своему любимому методу - физическому воспитанию. Но вернулся к Януковичу несколько лет спустя в Правительство Азарова. И еще привел за собой старого друга Порошенко на должность главы МИД. А во время кровавых событий февраля 2014-го не пришел в парламент, когда его все искали, чтобы он привел свою группу проголосовать совместное заявление о прекращении насилия. То есть вовремя предвидеть - характерная черта претендента. Если назначение Гончарука - верного, но бестолкового - было ошибкой, то не будет ли фатальным рекомендовать ВР разумного, но предателя? Тот, кого вновь придется искать в ключевой для государства момент?" - резюмировала Василевская-Смаглюк.

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Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра. Сергея Тигипко называют среди возможных кандидатов на должность.





