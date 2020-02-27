"Укрзализныця" может получить до 8 млрд грн на развитие от продажи неликвида, пересмотра налоговой и тарифной политики, - экс-замминистра инфраструктуры Лавренюк

Об этом в интервью Обозревателю сообщил экс-замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Для этого необходимо продать неликвидное имущество, передать объекты жилого фонда с баланса УЗ на баланс органов местного самоуправления, пересмотреть налогообложение и тарифную политику.

По словам Лавренюка, на балансе УЗ по всей стране числится много неликвидного имущества, которое требует больших затрат, но не приносит прибыли. В том числе, общежития, в которых сотрудники железной дороги не могут приватизировать комнаты, поскольку они относятся с госсобственности. Ранее принятое постановление Кабмина "О распоряжении имуществом "Укрзализныци" позволяет решить эту проблему, передав объекты на баланс местных органов власти. "Жилой фонд передать местным органам власти, определиться с продажей, может, рассмотреть концессию вокзалов в городах-миллионниках. Вы же представляете, сколько стоит арендовать торговую точку на территории вокзала? Но эти деньги до УЗ не доходят", - сообщил Юрий Лавренюк.

Он также заявил о необходимости отметить для УЗ налог на землю: "Не платит же "Укравтодор" налог на землю под дорогами. И "Укрэнерго" не платит налог на землю под ЛЭП, которые через всю страну тянутся. Почему тогда УЗ теряет такие средства? Мы продавливали этот вопрос. В бюджете на 2020 год надо было это предусмотреть". Кроме того, по его мнению необходимо освободить железную дорогу от налоговых отчислений в дорожный фонд. "В сутки УЗ расходует порядка тысячи тонн дизельного топлива. С каждого литра отчисляется налог в дорожный фонд. Но разве УЗ ездит по асфальтным дорогам? Вот за счет этих миллиардов можно спокойно развивать пассажирское сообщение, обновлять инфраструктуру, подвижной состав", - сказал Юрий Лавренюк.

Он также подчеркнул необходимость пересмотреть тарифную политику, устранив из нее политическую составляющую. "Укрзализныця" должна согласовывать стоимость пассажирских перевозок с органами местной власти, однако они зачастую блокируют установление рыночных тарифов для населения. "Райсовет или сельсовет согласуют повышение цены в 2 раза? Конечно, нет. Выборы же не за горами. Вот так страна живет от выборов к выборам, а экономика катится в пропасть", - заявил Лавренюк.

Он отметил, что нынешний состав правительства мог бы "продавить" эти вопросы в Верховной Раде, внести необходимые изменения в законодательство и высвободить ресурс на развитие железной дороги: "Продали бы неликвид, отменили бы налог на землю - сэкономили бы под 8 млрд грн на обновление подвижного состава".