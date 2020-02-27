Сотрудники "Укрзализныци" измеряют температуру пассажиров в связи с распространением в мире COVID-19

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров", - сказано в сообщении.

Кроме этого, "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков. Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

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"Всего на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных. Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко", — добавили в пресс-службе.

Еще на 5 вокзалах организованы помещения для временной изоляции людей с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ривне, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

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"Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников "Укрзализныци", на которых будет отработан алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV", - добавили в компании.