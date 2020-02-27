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27.02.20 16:51

Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19

Министерство здравоохранения определило перечень контактных лиц, средств индивидуальной защиты, а также алгоритмы диагностики и лечения коронавируса из Китая.

Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19

Эти определения содержатся в приказе Минздрава №552 "Об утверждении и внедрении стандартов медицинской помощи при коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)", опубликованном на сайте министерства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно тексту приказа, контактными лицами считаются:

- медработник, оказывающий прямую медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

- проживающий с ним в одном домохозяйстве, в течение 14 дней после возникновения симптомов;

- человек, посещающий пациента с коронавирусом или находящийся с ним в одном помещении;

- работающий с больным;

- тот, кто ехал с больным в любом транспорте.

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При подтвержденных случаях COVID-19 на территории Украины контактных лиц будут контролировать в течение 14 дней со дня последнего незащищенного контакта.

Также контактным лицам рекомендуется ограничивать путешествия и передвижения.

Кроме того, Минздрав определил перечень средств индивидуальной защиты. Среди них — перчатки для осмотра, щиток для лица, защитные очки, хирургическая маска и халат.

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