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27.02.20 16:54

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция. ФОТО

В Черкасской области задержали группу лиц, которые на ходу похищали груз из фур.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 01

В последнее время в полицию Уманского района начали поступать сообщения о совершении краж вещей из автомобилей. Сегодня ночью, во время проведения профилактических мероприятий на автодорогах района, работники полиции задержали группу лиц, которые осуществляли кражу груза из фуры, двигавшейся по дороге.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 02

В группу злоумышленников входило три человека - две девушки и мужчина, который находится в розыске за совершение тяжкого преступления в другой области. Злоумышленники использовали мощный автомобиль иностранного производства и действовали по четко спланированной схеме. Одна из женщин управляла автомобилем держала дистанцию ​​между фурой и легковушкой. Мужчина, во время движения, проникал в прицеп грузовика и выбрасывал товар на дорогу. Женщины ехали следом и собирали товар в свой автомобиль.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 03

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На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 04

Злоумышленники задержаны. При осмотре в их автомобиле полицейские обнаружили похищенный из грузовика товар, обрез охотничьего ружья и патроны к нему.

На Черкасщине задержана банда, на ходу кравшая грузы из фур, - Нацполиция 05

Вещественные доказательства и автомобиль злоумышленников изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Все участники группы задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории области.

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