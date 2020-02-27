46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом: 21% - тратит на коммуналку больше половины дохода семьи, - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"80% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14% - видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже (73% и 18% соответственно)", - говорится в исследовании.

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"Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились. 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС в ноябре-декабре прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно). Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза - с 6% до 21%. Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями в ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%", - рассказали в КМИС.

С 21 по 25 февраля 2020 г. КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведены 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.