В Раде зарегистрирован законопроект о криминализации надругательства над военнослужащими и военной формой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 338 Уголовного кодекса Украины, которыми предусмотреть, что публичное надругательство над военнослужащими Вооруженных Сил Украины, военной формой одежды или знаками различия военнослужащих, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов. То же самое деяние, совершенное в особый период, - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до двух лет", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Предполагается, что законопроект, в случае его принятия, будет служить превентивной мерой в предотвращении таких действий и установит адекватную ответственность за их совершение.

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