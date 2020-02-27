Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию порта "Ольвия"

Об этом сообщается на сайте АМКУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что важным условием концессионного договора по порту "Ольвия" стала необходимость получения разрешения АМКУ на концентрацию.

"Учитывая, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, АМКУ предоставил разрешение на заявленную концентрацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, катарская компания QTerminals выиграла конкурс по концессии имущества государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия".

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