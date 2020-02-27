Замначальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревается в присвоении 0,6 млн. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что военный чиновник, будучи временно исполняющим обязанности директора одного из государственных предприятий Министерства обороны Украины, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил имущество и завладел денежными средствами предприятия, которые выделялись для строительства жилья для военнослужащих.

В частности, завладел 482 тыс. гривен под видом беспроцентного финансового займа от предприятия, а также присвоил строительные материалы и автомобильные шины на общую сумму более 130 тыс. гривен.

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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.