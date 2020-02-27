Милованов пообещал 90 млрд грн поддержки промышленности и аграриям, Маркарова не согласна

Дискуссия развернулась на странице Милованова в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На последующие три года мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро. Для сравнения: в этом и прошлом годах поддержка приблизительно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в восемь раз. Вся поддержка будет распределяться, согласно лучшим современным практикам, и будет решать проблемы в тех направлениях, где работают рынки", — написал Милованов.

Он уточнил, что в сельское хозяйство планируют вложить 45,52 млрд гривен, а промышленность — более 32,65 млрд. Еще 12,41 млрд грн пойдут на поддержку экспортного потенциала Украины.

"По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд на 2021, 31 млрд на 2022, 33 млрд на 2023, всего более 90 млрд грн", — добавил министр.

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Подход Милованова не пришелся по душе министру финансов Оксане Маркаровой.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", — написала она в комментариях.

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