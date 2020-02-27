Украине необходимо Министерство по вопросам оборонно-промышленного комплекса, - Горбулин

С такой инициативой во время круглого стола на тему: "Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины" выступил председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ Владимир Горбулин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Если появится министерство и вице-премьер, то появится человек и соответствующий орган, которые системно будут заниматься не только текущими делами, но и развитием отечественных вооружений и технологий. Это ответственность конкретного лица и это прямое влияние на внешний вид армии будущего. Это также планирования развития оборонного потенциала, поскольку именно через профильное министерство и образованный в нем соответствующее подразделение, например, Агентство по развитию передовых технологий, можно было бы реализовать настоящие реалистичные подходы к стратегическому планированию перевооружения нашей страны, включая осуществлением перехода от использования имеющихся технологических возможностей к постановке конкретных задач нашей промышленности ", - заявил Горбулин.

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По его мнению, количество и глубина имеющихся болевых точек в секторе безопасности предоставляет мотивацию сосредоточиться на решении трех важных вопросов: пересмотреть существующую модель управления ОПК и взаимоотношения с заказчиками, сосредоточиться на вопросе качества и технологичности перевооружения, создать на базе Офиса Президента Украины или СНБО площадка для коммуникации власти, экспертной среды и производителей.

В экспертный совет по вопросам ОПК при Офисе Президента могли бы войти несколько экспертных институтов, представители Академии наук и промышленных объединений. Ведь сегодня, по словам Горбулина, чувствуется сильный разрыв между Минобороны, Генштабом, представителями оборонной промышленности и институтами НАНУ.

Горбулин также считает, что новое министерство необходимо для того, чтобы объединить усилия государства и частных предприятий в сфере ОПК. Именно оно бы выбирало из частных предприятий те, продукцию которых сегодня возможно довести до серийного производства. "Это бы значительно сократило сроки изготовления новейшего вооружения и позволило испытывать и предоставлять возможности ВСУ сразу отрабатывать его", - подчеркнул Горбулин.

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Он напомнил, что эксперты в прошлом году определили приоритетные направления в вопросах перевооружения, среди которых автоматизация и связь, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные авиационные комплексы и наземные морские беспилотные системы.

Особый акцент Горбулин сделал необходимость создания и реализации ракетной программы. "Если ракетные программы не являются ключевыми для страны, настойчиво строит ракетный щит сдерживания, то что-то не так с приоритетами", - подчеркнул академик.