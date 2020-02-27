Киевсовет переименовал парк Островского и улицу Бойченко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Парк имени Николая Островского в Соломенском районе Киева переименован в парк имени Николая Зерова. Парк расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь - 4,11 га.

Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии.

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Также переименована улица Александра Бойченко в Днепровском районе столицы. Теперь она будет носить имя известного украинского певца, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.