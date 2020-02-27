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27.02.20 19:49

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гособоронзаказе на три года

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №59 от 27 февраля, опубликованном на официальном сайте Главы государства. 

Сам документ частично засекречен.

Кабинету министров поручено не допускать уменьшения утвержденных расходов и обеспечить финансирование приоритетных проектов, в том числе по развитию ракетного вооружения. Также правительству поручено проанализировать выполнение государственных контрактов и использование средств гособоронзаказа в 2019 году и принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение утвержденных показателей.

До 1 июня Кабмин должен внести в СНБО стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

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