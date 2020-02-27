Столкновения в Жмеринском горсовете: задержаны 19 человек, полиция начала 2 производства, - Клименко

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Нацполиции.

Среди задержанных — лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

"В результате противоправных действий 8 полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них — госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность", — заявил глава Нацполиции Украины.

Клименко подчеркнул, что считает недопустимым применение силы к сотрудникам полиции и депутатского корпуса со стороны лиц, которые "таким образом пытаются достичь поставленных целей".

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"Высказывание требований или отстаивание интересов должно происходить исключительно в правовом поле. Поэтому на любые методы полиция немедленно реагировать, как это предусмотрено законом Украины "О Национальной полиции", — добавил Клименко.

Уголовные производства начаты по двум ст. Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 февраля неизвестные в масках ворвались в здание городского совета Жмеринки и попытались сорвать проведение сессии. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.