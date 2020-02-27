Подход к обеспечению военнослужащих жильем будет принципиально другим, - замминистра обороны Марценюк

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В рамках мероприятия были обсуждены приоритетные пути и подходы к переводу квартирной очереди на более совершенную систему - прозрачный алгоритм действий в процессе обеспечения украинских военных жильем. Первым шагом такого алгоритма стало обнародование списков общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете.
По состоянию на 1 января 2020 года в гарнизонах ВСУ в очереди на жилье более находится 47 тыс. семей военнослужащих, около 7 тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет.
"В этом процессе должен действовать принцип ротации. Во всех государствах НАТО действует такой принцип. Мы уделим много внимания вопросам электронной квартирной очереди, депозитно-монетарной программы, тому, как мы будем двигаться вперед. Мы понимаем, что только зная объем проблем, можно их решить. Узнали - зафиксировали и дальше работаем. Не в динамике, когда мы строим, а очередь растет, а в статике - зафиксировали очередь и уже решаем, а новые военнослужащие уже переходить на другие стандарты обеспечения.
Таким образом, мы сможем перевести систему обеспечения военных жильем уже на совсем другой - более высокий уровень. Это наша миссия. Мы должны работать над тем, чтобы квартирная очередь стала очередь желающих служить в Вооруженных Силах Украины", - подчеркнул замминистра обороны.
Марценюк отметил, что в течение следующих пяти лет Минобороны хочет избавиться от такого явления, как квартирная очередь.
"Этот путь непростой, но наш подход будет принципиально другой. Уже внедряются конкретные действия и мероприятия, прорабатываются методики, которые кардинально изменят ситуацию", - добавил он.