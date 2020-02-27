Подход к обеспечению военнослужащих жильем будет принципиально другим, - замминистра обороны Марценюк

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В рамках мероприятия были обсуждены приоритетные пути и подходы к переводу квартирной очереди на более совершенную систему - прозрачный алгоритм действий в процессе обеспечения украинских военных жильем. Первым шагом такого алгоритма стало обнародование списков общей очереди военнослужащих, находящихся на квартирном учете.

По состоянию на 1 января 2020 года в гарнизонах ВСУ в очереди на жилье более находится 47 тыс. семей военнослужащих, около 7 тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет.

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"В этом процессе должен действовать принцип ротации. Во всех государствах НАТО действует такой принцип. Мы уделим много внимания вопросам электронной квартирной очереди, депозитно-монетарной программы, тому, как мы будем двигаться вперед. Мы понимаем, что только зная объем проблем, можно их решить. Узнали - зафиксировали и дальше работаем. Не в динамике, когда мы строим, а очередь растет, а в статике - зафиксировали очередь и уже решаем, а новые военнослужащие уже переходить на другие стандарты обеспечения.

Таким образом, мы сможем перевести систему обеспечения военных жильем уже на совсем другой - более высокий уровень. Это наша миссия. Мы должны работать над тем, чтобы квартирная очередь стала очередь желающих служить в Вооруженных Силах Украины", - подчеркнул замминистра обороны.

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Марценюк отметил, что в течение следующих пяти лет Минобороны хочет избавиться от такого явления, как квартирная очередь.

"Этот путь непростой, но наш подход будет принципиально другой. Уже внедряются конкретные действия и мероприятия, прорабатываются методики, которые кардинально изменят ситуацию", - добавил он.