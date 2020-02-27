Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Анадолу, об этом иранскому информагентству IRNA сообщила советник вице-президента Фериба Ибтихадж.

По ее словам, тесты на коронавирус COVID-19 у Эбтекар дали позитивный результат. Ибтихадж отметила, что Эбтекар находится под карантином у себя дома.

Все окружение вице-президента сдало тесты на наличие коронавируса нового типа, результаты будут известны в субботу, 29 февраля.

Также сообщается, что бывший посол Ирана в Ватикане 81-летний Хади Хосровшахи скончался от коронавирусной инфекции.

Согласно полуофициальному информационному агентству Tasnim, 81-летний священнослужитель скончался в больнице в Иране.

Напомним, что Иран - один из трех новых очагов эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 наряду с Италией и Южной Кореей. По состоянию на 27 февраля, число погибших от коронавируса в стране составило 26 человек, у 245 иранцев подтвердили наличие COVID-19.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился заместитель главы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи.

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