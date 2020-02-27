Скалецкая опровергает фейки о COVID в Украине: "нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом"

Об этом министр написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", — написала Скалецкая.

"По состоянию на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирус. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", — добавила она.

Читайте также: Медработник, сотрудник, сосед и все пассажиры вагона метро: Минздрав определил, кого считать контактным лицом при COVID-19

Глава Минздрава напомнила, что информационная гигиена не менее важна, чем санитарная.

"Поэтому сохраняйте спокойствие, мойте руки, выполняйте рекомендации ВОЗ и не тратьте времени на информационные свалки.

Будьте здоровы!", — подытожила министр.