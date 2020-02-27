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27.02.20 22:08

Германия обвинила армию РФ в военных преступлениях в Сирии

Германия призывает власти Башара Асада и российских военных как стороны конфликта прекратить бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры в Сирии, что является военным преступлением.

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Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, выступая 27 февраля на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Сирии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформа.

"Германия призывает сирийский режим и Россию прекратить игнорировать факты. Как стороны конфликта, они обязаны защищать гражданское население, вместо этого они бомбардируют гражданскую инфраструктуру, такую ​​как больницы и школы", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что меры по борьбе с терроризмом "никого не освобождают от соблюдения международного гуманитарного права".

"Нападения на мирное население - это военные преступления. И ответственные должны нести ответственность", - подчеркнул немецкий министр.

Он также раскритиковал блокаду Совета Безопасности в вопросе Сирии.

"Пока мы сидим здесь, 3 миллиона гражданских в Идлибе боятся за свою жизнь, 80% из них - женщины и дети", - сказал политик.

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