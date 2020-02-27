В 2020 году для ВСУ закупят 21 мобильный банно-прачечный комплекс, - Минобороны. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Для улучшения бытовых условий личного состава ВС Украины, в текущем году ожидается поставка еще 21 единицы мобильных банно-прачечных комплексов. Кроме того, планируется завершить испытания нового образца мобильного банно-прачечного модуля", - сообщил начальник управления обеспечения техническими средствами и имуществом Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Виталий Вознюк.
По его словам, банно-прачечные комплексы отвечают современным гигиеническим и санитарным нормам и позволяют военным на передовой постирать, высушить, погладить одежду и помыться. Они размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом, и имеют два отделения: банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажки нательного белья и одежды.