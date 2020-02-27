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27.02.20 22:35

Посольство Польши опровергает информацию о коронавирусе в Лодзи

На территории Республики Польша не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19.

вирус,коронавирус

Об этом посольство Польши в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопреки информации, представленной некоторыми украинскими изданиями, Посольство Польши в Киеве выразительно подчеркивает, что до сих пор не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирус в Польше", — сказано в сообщении.

При этом дипломаты ссылаются на данные министерства здравоохранения Польши.

Ранее СМИ сообщили, что в польском городе Лодзь якобы зафиксировали первый случай заражения коронавирусом из Китая. Тогда журналисты писали, что вирус обнаружен у 25-летней девушки, вернувшейся на родину после месяца в Таиланде.

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Посольство Польши опровергает информацию о коронавирусе в Лодзи 01

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