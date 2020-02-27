У госпитализированных жителей Буковины не обнаружили коронавирус, - глава ОГА Осадчук

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализа, проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", — написал Осачук.

Подробно об этом он обещает рассказать в пятницу, 28 февраля, на брифинге.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в Черновцах в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией. Вернувшаяся из Италии женщина попала в больницу 25 февраля, а мужчина — 26-го. Их проверили на коронавирус, так как оба могли в Италии контактировать с носителями вируса.