СНБО представил 8 правил для предотвращения распространения коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

В частности, СНБО опубликовало список из восьми правил, следуя которым можно обезопасить себя от заболевания коронавирусом:

1. Мойте руки со средствами дезинфекции. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении минимум 20 секунд или со средством дезинфекции, который содержит 60% спирта.

Избегайте близких контактов. Соблюдайте дистанцию ​​не менее двух метров от человека, который кашляет, чихает, имеет повышенную температуру. Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту. Кашляйте/чихайте на внутреннюю часть локтя. Не употребляйте антибиотики или противовирусные препараты, поскольку пока нет научного подтверждения, что они предотвращают заражение коронавирусом. Мойте поверхности со средствами дезинфекции: отбеливатель, хлор, растворители, уксусная кислота и хлороформ, 75% этанол. Используйте маску, но только в том случае, если есть подозрение на контакт с коронавирусом, или для помощи больному человеку. Тем, кто находился в КНР, или в других странах, где зарегистрированы вспышки коронавируса, нужно позвонить на горячую линию Минздрава 0800 505201, чтобы получить информацию о дальнейших действиях.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР, а также других стран, где зафиксированы случаи массового заболевания за последние 14 дней. Телефон "горячей линии" - 0-800-505-201.