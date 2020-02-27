В марте запланирован всеукраинский марафон по высадке 10 млн деревьев в течение недели, - Минэнергетики

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
21 марта, в Международный день лесов планируют высадить 5 млн деревьев. С 21 до 29 марта состоится недельный "Марафон высадки леса", в течение которого обещают высадить 10 млн деревьев.
Акция состоится во всех областях Украины, каждый желающий может присоединиться к ней и высадить одно-двухлетние саженцы. Сделать это можно будет после короткого инструктажа от профессиональных лесоводов.
О местах проведения акции будет дополнительно сообщено в СМИ и на сайтах государственных лесохозяйственных предприятий, областных управлений лесного и охотничьего хозяйства.