Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, у него нет лицензии, - Костинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии сайту "Детектор медиа" заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.



По его словам, получение лицензии и разрешения на вещание канала, созданного на базе UATV, может занять несколько недель.



"В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал, – пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался", – отметил Костинский.



По его словам, сейчас вдоль линии разграничения на Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. С них, в частности, будет вещать и канал для ОРДЛО.



Временно оккупированные территории будут получать сигнал нового телеканала из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область); для жителей подконтрольных территорий и населенных пунктов на линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Широкого Донецкой области, а также из Старобельска Луганской области.



В то же время есть небольшая проблема с вещанием на территорию Крыма, признал Костинский. В Чаплинке и Чонгаре Херсонской области передатчики необходимой мощности еще не установлены.

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