Мы находимся в критической точке. Настал решающий момент в борьбе с коронавирусом, - глава ВОЗ Гебрейесус

Об этом сообщает сайт ВОЗ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.



"Мы находимся в критической точке. За последние два дня количество новых случаев заражения за пределами Китая превысило число новых случаев в этой стране. Коронавирус добрался до Бразилии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Пакистана и Румынии. Эпидемии в Иране, Италии и Южной Корее показывают, на что способен этот вирус", - заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.



Он подчеркнул, что COVID-19 может выйти из-под контроля, если страны, где зафиксированы вспышки, не будут ставить эффективных препятствий его распространению.



Гебреесус добавил: ВОЗ, по-прежнему считает, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию.

Ранее сообщалось, что за сутки в Италии количество больных коронавирусом выросло с 322 до 453. Также зафиксированы 12 летальных исходов.

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