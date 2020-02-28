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28.02.20 00:54

В Сирии погибли более 20 турецких военных

В результате авиаатаки сил режима Асада на северо-западе Сирии погибли 22 военнослужащих вооруженных сил Турции.

сирия

Об этом губернатор пограничной провинции Хатай Рахми Доган сообщил агентству Анадолу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Вследствие авиационного удара сил режима (Асада - ред.) по подразделениям ВС Турции погибли 22 военнослужащих", - сообщил Доган.

Он добавил, что в больницах, где спасают тяжелораненых военных, есть все необходимое (в том числе достаточные запасы донорской крови), медперсонал осуществляет усиленное дежурство.

В связи с обострением ситуации министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как  сообщает CNN Turk подробности беседы пока еще неизвестны.

Как сообщалось, в Анкаре состоялись турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибе и деэскалации обострения. Через несколько часов после их завершения поступила информация об атаке режима Асада, которого поддерживает Россия, по турецким военных.

В то же время сирийская оппозиция, которая действует при поддержке Турции, вернула контроль над стратегически важным городом Саракиб в провинции Идлиб.

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