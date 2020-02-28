Трамп может посетить Киев на День памяти и примирения 8 мая, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, - участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

Издание пишет, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

"Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром", - сказал украинский чиновник. "Пять лет назад по случаю 70-летия окончания второй мировой войны Украина отказалась от советского (теперь российского) стиля чествования сталинской победы над нацизмом.

"Именно поэтому Украина приглашает зарубежные страны принять участие в памятных мероприятиях в Киеве", - добавил чиновник. "Сейчас мы работаем над всеми деталями; Логистика и повестка дня будут доступны через некоторое время. Учитывая вышесказанное, мы надеемся, что официальные лица США примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве".

Однако, The Guardian пишет, что Трамп и Джонсон еще не приняли решение.

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