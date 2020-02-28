33 турецких солдата убиты в результате авиаудара союзника Путина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил ранее губернатор.

По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате нападения военных нет.

Ранее Доган сообщал, что жертвами воздушной атаки войск режима стали 29 турецких военных.

Пострадавшие были доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск посетил государственную больницу города Хатай, куда были доставлены военнослужащие, раненные накануне в результате авиаударов в Идлибе.

Как стало известно, после авиаудара сил правительства Сирии в Идлибе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил экстренное совещание по вопросам безопасности.

Президент Турции хочет, чтобы сирийские силы отступили с позиций, где Турция установила военные наблюдательные посты. Он угрожал напасть на сирийские правительственные силы, если они не остановят свое продвижение.