Турецкая авиация уничтожила САУ, "Град" и бронетехнику российского производства в Сирии. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

Согласно полученным данным, в течение упомянутого периода уничтожены 21 военное транспортное средство, 4 пулемета ДШК, 6 складов боеприпасов и 7 минометов войск дамасского режима.

Кроме того, выведены из строя 55 танков, 3 вертолета, 18 единиц бронетехники и 29 гаубиц противника.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p