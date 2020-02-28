Первые случаи коронавируса COVID-19 зафиксированы в Литве, Нидерландах и Нигерии

Речь идет о женщине, которая вернулась из Вероны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В настоящее время пациентка изолирована в больнице города Шяуляй.

Как сообщает ведомство, у нее наблюдаются слабовыраженные симптомы, температуры нет. Женщина проходит лечение.

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В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19, заявили в Нидерландском национальном институте общественного здоровья, пишет УП.

COVID-19 диагностировали у жителя города Тилбург, который недавно вернулся из региона Ломбардия, Италия. В настоящее время он находится на карантине.

Также первый случай заражения новым коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Нигерии, сообщило министерство здравоохранения страны в пятницу, 28 февраля, пишет Корреспондент.

Заболевание было подтверждено у пациента в штате Лагос.

Вместе с тем, в Иране от нового коронавируса умерли 26 человек, количество инфицированных составляет 245. Иран является второй после Китая страной в мире, где зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса, пишет УНИАН.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране сейчас составляет 245 человек, среди которых чиновники.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что за последние 24 часа в Иране были подтверждены 106 новых случаев инфицирования.

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"Количество умерших возросло до 26", - добавил пресс-секретарь. Он призвал соотечественников не путешествовать по стране без крайней необходимости.

Кроме того, из-за вспышки заболевания власти планируют ввести некоторые ограничения на посещение священных для мусульман-шиитов мест и отменить другие религиозные мероприятия. Также иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Иран запретил гражданам Китая посещать страну.