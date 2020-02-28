Генсек НАТО Столтенберг осудил "неизбирательные удары" армии режима Асада и РФ по Идлибу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя итоги телефонного разговора между Столтенбергом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Генсек НАТО также призвал дамасский режим и Россию к соблюдению норм международного права и поддержке усилий по урегулированию сирийского кризиса, осуществляемых под эгидой ООН.

Столтенберг подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны проявить сдержанность.

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"Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.