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28.02.20 09:20

Генсек НАТО Столтенберг осудил "неизбирательные удары" армии режима Асада и РФ по Идлибу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает "неизбирательные удары" армии режима Асада и поддерживающей его России по Идлибу и призывает положить конец нападениям.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом сказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску, комментируя итоги телефонного разговора между Столтенбергом и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Генсек НАТО также призвал дамасский режим и Россию к соблюдению норм международного права и поддержке усилий по урегулированию сирийского кризиса, осуществляемых под эгидой ООН.

Столтенберг подчеркнул, что все вовлеченные в конфликт стороны должны проявить сдержанность.

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"Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе", - сказал Столтенберг.

Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

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