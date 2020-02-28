Я идеально подхожу на этот пост, - экс-нардеп Гаврилюк о работе таксистом

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп от НФ Михаил Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдаю, как некоторые издания, которые почти месяц назад кричали о трехэтажном доме вора Гаврилюка, сегодня пестрят заголовками "Прижало? Бывший нардеп работает таксистом". Непоследовательно как-то, господа. Предлагаю еще заголовки "Гаврилюку не хватило средств на второй водопад" или "Гаврилюк притворяеться бедным, чтобы скрыть свои преступления". Но если серьезно, то да, я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить авто и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакой работы не чуждаюсь. Поэтому пока так) Спасибо всем журналистам, которые просили комментарий за внимание к моей персоне, но ажиотажа по этому поводу немного не понимаю. Заказывайте такси, и если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим) Отдельно же интервью давать не буду. Спасибо за понимание", - заявил экс-нардеп.

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