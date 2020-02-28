Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
28.02.20 09:31

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из Почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сллужба СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранной консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска".

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ в Луганской области предотвратила вывоз в РФ комплектующих к военному вертолету Ми-24. ФОТОрепортаж

По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока 02
Фото: сайт СБУ

Решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100