СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-сллужба СБУ.
По данным ведомства, злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранной консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска".
По результатам проведения следственных действий совместно с работниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.
Решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.