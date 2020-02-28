Обострение в Идлибе: Турция может перекрыть Босфор и Дарданеллы, а также отложить развертывание С-400, - местные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

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Ранее Рахми Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, граничащей с Сирией, сообщил о гибели 33 турецких военнослужащих в результате авиаудара в Идлибе.

Как сообщалось ранее, Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.