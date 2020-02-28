Семье убитого бизнесмена Старицкого предлагают за $1 млн отказаться от претензий к Кожаре, - журналист

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Первоначальную версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Довольно быстро выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. А это значит, что понести уголовную ответственность за все, что случилось, должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления и выгораживает убийцу. Казалось бы все ясно, но ... Кожара гуляет на свободе, будто из его пистолета в его доме никого не убивали", - отметил Казанский.

"В МВД говорят, что продолжается экспертиза, которая должна подтвердить, что имело место именно убийство. Но убитого похоронили три дня назад. Значит, с телом уже были проведены все необходимые в таких случаях манипуляции и экспертизы. Сколько же еще нужно ждать? Разве преступников у нас не задерживают на месте преступления и не помещают в СИЗО? Чем бывший министр Кожара лучше обычного гражданина?", - добавил он.

Егор Чечеринда на странице в сети Facebook сообщил, что "когда полиция приехала к дому Кожары, она увидела убитого с пистолетом в руке, а Леонид Кожара с 2,5 промилле алкоголя в крови начал объяснять правоохранителям подробности "самоубийства" товарища на изысканном английском языке, как будто не понимая украинского или русского".

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

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