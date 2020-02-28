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28.02.20 10:51

Депортированные из Швеции грузины устроили дебош в аэропорту "Борисполь", им запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба

В аэропорту "Борисполь" депортированные из Швеции граждане Грузии устроили дебош. Впоследствии им запретили въезд в Украину на три года.

пограничник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Депортированные из Швеции иностранцы возвращались транзитным рейсом "Стокгольм-Киев-Тбилиси". Ожидая своего рейса молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы. Пограничники отдела "Борисполь" были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей", - говорится в сообщении.

Сейчас на лиц составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГПСУ или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы".

Кроме этого, через свои действия граждане Грузии получили и запрет въезда в Украину сроком на три года.

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