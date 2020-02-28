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28.02.20 11:08

Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине до сих пор используется программное обеспечение для расчета социальной помощи, которое разрабатывалось в 80-х годах прошлого века.

Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД (Автоматизированная система обработки пенсионной документации).

Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve", - написал министр.

По его словам, пенсии на нем уже не рассчитывают, но социальную помощь - продолжают.

Дубилет добавил, что в Министерстве социальной политики уже работают над большим проектом, который "позволит в том числе избавиться этого советского наследия".

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Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще при СССР, - Дубилет 01

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