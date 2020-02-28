Украинку с лайнера Diamond Princess, у которой диагностировали коронавирус, выписали из больницы, - МИД

Об этом 28 февраля сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.
"27 февраля одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии оказывает нашей соотечественницы необходимое содействие. Остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях. Дата их выписки пока неизвестна", - отметил он.
Как сообщалось, в больницы Токио были госпитализированы с коронавирусной инфекцией четверо граждан Украины - членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.