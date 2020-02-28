Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

Министр обороны в частности заявил, что турецкие силы уничтожили 5 вертолетов сирийского режима, 23 танка, 23 гаубицы, системы противовоздушной обороны SA-17 и SA-22.

Он добавил, что все атаки против Турции встретят самый жесткий ответ.

На опубликованном аэрофотоснимке, снятом беспилотником в пятницу, зафиксирован момент, когда турецкие войска поражают цели режима Асада.

Смотрите также: Турецкий конвой после воздушной атаки РФ. ВИДЕО

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.