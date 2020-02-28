Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

Согласно информации на сайте парламента, законопроект, принятый 5 февраля, возвращен с предложениями главы государства. При этом текст предложений пока что отсутствует, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

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Как сообщалось, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". За соответствующий законопроект №2466 на заседании в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.