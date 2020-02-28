Днепру угрожает экологическая катастрофа, а центральные власти бездействуют, - Филатов

Так, на "Южмаше" сейчас хранятся почти 37 тонн гептила - чрезвычайно токсичного ракетного топлива. Государство не выделяет средства на его утилизацию. Кроме этого, предприятие имеет долги за электричество, а именно от бесперебойного снабжения им зависит безопасное хранение гептила.

"Я обращаюсь к Премьер-министру Гончаруку и всей "зеленой" власти: возьмитесь за этот вопрос, пока не пришлось разрабатывать стратегию ликвидации беспрецедентного для Украины бедствия", - заявил мэр Днепра Борис Филатов.



Также, на своем youtube-канале городской голова отметил: в Днепре создают штаб по противодействию возможной эпидемии коронавируса и готовы свернуть некоторые программы, чтобы иметь средства на приобретение всего необходимого.



К работе в городском штабе по противодействию возможной эпидемии коронавируса приглашают всех специалистов, компетентных в санэпидемиологических мероприятиях. В то же время государство обязано немедленно прекратить экспорт защитных масок и халатов и срочно разместить у производителей госзаказ на приобретение всего необходимого, выделив под это средства. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в обращении на своем youtube-канале.

"При необходимости мы прекратим финансировать любые программы по благоустройству и "перекинем" десятки миллионов гривен на приобретение всего необходимого. Вместе с тем именно центральная власть должна обеспечить юридическую возможность территориальным общинам покупать необходимое для борьбы с потенциальной эпидемией в максимально сжатые сроки", - подчеркнул Борис Филатов.

Однако, по словам мэра Днепра, 21-я городская инфекционная больница, которую областной департамент здравоохранения почти месяц назад определил госпитальной базой в случае вспышки коронавируса, не имеет ни медикаментов и защитных костюмов, ни денег на их приобретение. Областные чиновники до сих пор не решили вопрос с финансированием и не отвечают на письма мэрии.

Посмотреть программу "Спроси Филатова" можно здесь: