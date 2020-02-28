Минобороны нарушило госконтракт и не оплатило работы, - Инженерная группа "Арей"

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ИГ "Арей", передает Цензор.НЕТ.

"Ровно 2 мес. назад руководство Минобороны "в ручном режиме" существенно нарушили госконтракт с ИГ "Арей" и вопреки Постановлению КМУ о ДОЗ не оплатило работы, чем создали сверхтяжелую ситуацию на нашем предприятии. Никаких объяснений от МОУ нет до сих пор. Министр и профильный замминистра 2 месяца молчат", - говорится в сообщении.

Вследствие, в Указе Президента Украины №59/2020 Кабмину поручено: провести анализ выполнения государственных контрактов и использования средств, предусмотренных для финансирования государственного оборонного заказа в 2019 году, и принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение основных показателей государственного оборонного заказа на 2019 рек и 2020, 2021 года, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 года № 81-1 "Вопросы государственного оборонного заказа на 2019 - 2021 годы".

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