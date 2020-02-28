Россия знала о месторасположении наших войск, но их все равно атаковали: обстреливали даже скорые, - министр обороны Турции Акар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu со ссылкой на министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара.

Смертельная атака на турецкие войска случилась несмотря на то, что их местонахождение было известно России, сказал Акар.

Кроме того, по его словам, в районе атаки и близко не было боевиков.

Министр уточнил, что несмотря на предупреждения после первых ударов, сирийский режим продолжил атаку, целясь даже по машинам скорой помощи.

Читайте также: Турция нанесла удары по 200 объектам в Сирии и уничтожила 309 асадитов, - министр обороны Акар. ФОТО

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.