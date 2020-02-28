МИД Украины осудил действия режима Асада и РФ в Сирии: "Страданиям людей должен быть положен конец"

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - сказано в сообщении.

МИД Украины выразило искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, а также солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества, которые призывают к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.

"Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - говорится в сообщении МИД.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.