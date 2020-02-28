Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу, - Лавров

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - сказал Лавров.
Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать всё, чтобы соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.