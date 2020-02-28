Дело о бронежилетах забрали у ГБР и передали НАБУ. Госбюро требует его вернуть, - директор "Баллистики" Довгий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил директор компании "Баллистика" Александр Довгий.

"По самому делу в ЕРДР вносят изменения меняя ГБР на НАБУ. То есть передают дело в НАБУ. При этом как бы даже не сделав переквалификацию, но тем не менее, дело у ГБР забирают, или по другой версии они сами его отдают. Несколько дней пришлось потратить на, то чтобы выяснить, действительно ли это так. Информация прямо и косвенно подтвердилась из нескольких источников", - говорится в сообщении.

По его словам, 26 февраля проходит встреча представителей Совета общественного контроля НАБУ и директора антикоррупционного бюро Сытника.

"Он (Сытник. - Ред.) подтвердил информацию о том, что дело пытаются впихнуть НАБУ, но по версии Сытника это инициатива ГБР, но НАБУ не собирается принимать это дело, потому что инкриминируемые преступления не их подследственность, и мол пусть ГБР сами продолжают расследование. То есть получается, что ГБР утверждает, что дело у них забирает НАБУ, а НАБУ говорит, что это ГБР пытается его на них переложить", - отметил Довгий.

Директор "Баллистики" сообщил о версии, что это Генерального прокурора хотят таким образом подставить, передав резонансное дело.

"Да еще и так топорно без переквалификации от ГБР в НАБУ, тем самым еще сильнее раскачивая кресло под Генеральным прокурором, или попытка под шумок заработать денег будто бы сливая дело. И будто за этим может стоять человек с фамилией похожим на Каско (возможно это кто-то так перестраховывается). В любом случае такие пируэты не могут не вызывать беспокойства, потому что в таком резонансном деле не вручая подозрений конечным бенефициарам, могут сделать крайними офицеров ГУРСМЗ у которых нет политических покровителей", - подчеркнул Довгий.

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Ранее сообщалось, что Рябошапка уволил всех прокуроров, которые должны были вручить подозрение экс-замглавы Минобороны Шевчуку по делу о закопке бронежилетов.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

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