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28.02.20 12:58

С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ОС вблизи Водяного и Новотошковского: ранен украинский воин, - Минобороны

С начала суток, 28 февраля, вследствие обстрелов наемников РФ на Донбассе ранения получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны страны, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного на Донецком направлении. После 7 утра из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по позициям наших войск неподалеку Новотошковского на Луганском направлении. Учитывая продолжительность этого обстрела - почти час - наши воины ответили противнику из вооружениюя, не запрещенного договоренностями. По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранения", - рассказали в Минобороны.

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