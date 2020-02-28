Москва приносит соболезнования Анкаре в связи с гибелью турецких военных в Идлибе, - Лавров

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена. И наши военные на земле готовы эту работу продолжать", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Вместе с тем, он сообщил, что переданные Турцией России координаты по Идлибу не содержали данных о турецких военных, которые накануне подверглись ударам со стороны Сирии.

"Как сообщило сегодня наше министерство обороны, координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований", - сказал Лавров, слова которого цитирует Интерфакс.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.