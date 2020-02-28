Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем в десятых числах марта, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина" об этом во время брифинга заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"В десятых числах марта мы ожидаем быстрые тесты на коронавирусные инфекции, которые могут использоваться даже за пределами лаборатории", - рассказал он.

При этом Ляшко отметил, что результаты быстрых тестов будут требовать подтверждения.

Он сообщил, что в настоящее время Украина получила тест-системы из Германии в рамках сотрудничества служб эпиднадзора, и этих тест-систм достаточно для обследования около 3000 человек.

По информации главного санврача, ежедневно температурный контроль в пунктах пропуска в Украину проходят около 75-80 тыс. человек и это количество будет возрастать, так как система мониторинга разворачивается.

Ляшко подчеркнул, что граждане, прибывающие с временно неподконтрольных правительству территорий Украины, будут проходить такие же процедуры мониторинга для предотвращения попадания коронавируса в страну, как и граждане, пересекающие западные границы.

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